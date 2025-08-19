Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова осудила заявление финского президента Александра Стубба, сравнившего возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием между СССР и Финляндией, подписанным в 1944 году. Пост с соответствующим содержанием появился в Telegram-канале дипломата.

«Большой вопрос, понял ли Стубб весь ад своей реплики?» — написала она.

Захарова обратила внимание, что Финляндия в годы Второй мировой войны участвовала в боевых действиях против Советского Союза, в том числе выступая на стороне Третьего рейха. Хельсинки несли ответственность за участие в блокаде Ленинграда, а также создание концлагерей на оккупированных советских территориях.

По словам представителя МИД РФ, «опыт взаимодействия», о котором говорил Стубб, был связан с поддержкой гитлеровской Германии и совершением преступлений против мирных граждан.

Дипломат добавила, что Финляндия действительно изменила свою позицию в 1944 году. Руководство страны подписало Московское перемирие, но сделало это только под давлением советских войск, которые начали победоносное наступление против Третьего рейха и его союзников.

В связи с этим Захарова рекомендовала Стуббу «выступить против недавних союзников-нацистов и начать бить киевский режим».

18 августа в Белом доме состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и лидерами ряда европейских стран. В том числе на встрече присутствовал президент Финляндии, который выразил уверенность, что решение конфликта на Украине в 2025 году будет найдено — так же, как это было с Финляндией в 1944 году.

