Бывший американский лидер Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крымского полуострова в пользу России. Об этом сообщил в интервью газете Politico действующий президент США Дональд Трамп.

«Вы знаете, когда этот конфликт действительно начался? Он тлел годами, но, когда Обама сдал Крым, это было большое событие», — отметил глава Белого дома.

Трамп уточнил, что именно Барак Обама «заставил» украинские власти отказаться от претензий на территорию полуострова.

«Обама сделал это. Это не [46-й президент США Джо] Байден [отдал Крым]. Может, он был причастен, но я сомневаюсь. Вероятно, он тогда тоже не слишком много знал. Он никогда не был самым умным», — подчеркнул действующий президент США.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возобновившийся между Россией и США диалог откроет новые возможности для Крыма. Он отметил, что при Дональде Трампе политика США кардинально изменилась. Глава Крыма считает, что когда у власти был Джо Байден, Соединенные Штаты держали курс на наращивание украинского конфликта и противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Зеленский отказался от территориальных уступок.