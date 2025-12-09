Бывший американский лидер Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крымского полуострова в пользу России. Об этом сообщил в интервью газете Politico действующий президент США Дональд Трамп.
«Вы знаете, когда этот конфликт действительно начался? Он тлел годами, но, когда Обама сдал Крым, это было большое событие», — отметил глава Белого дома.
Трамп уточнил, что именно Барак Обама «заставил» украинские власти отказаться от претензий на территорию полуострова.
«Обама сделал это. Это не [46-й президент США Джо] Байден [отдал Крым]. Может, он был причастен, но я сомневаюсь. Вероятно, он тогда тоже не слишком много знал. Он никогда не был самым умным», — подчеркнул действующий президент США.
До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возобновившийся между Россией и США диалог откроет новые возможности для Крыма. Он отметил, что при Дональде Трампе политика США кардинально изменилась. Глава Крыма считает, что когда у власти был Джо Байден, Соединенные Штаты держали курс на наращивание украинского конфликта и противостояния между Москвой и Вашингтоном.
Ранее Зеленский отказался от территориальных уступок.