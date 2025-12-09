На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп рассказал, кто заставил Украину отказаться от Крыма

Трамп: Обама заставил Украину отказаться от Крыма
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший американский лидер Барак Обама заставил украинские власти отказаться от Крымского полуострова в пользу России. Об этом сообщил в интервью газете Politico действующий президент США Дональд Трамп.

«Вы знаете, когда этот конфликт действительно начался? Он тлел годами, но, когда Обама сдал Крым, это было большое событие», — отметил глава Белого дома.

Трамп уточнил, что именно Барак Обама «заставил» украинские власти отказаться от претензий на территорию полуострова.

«Обама сделал это. Это не [46-й президент США Джо] Байден [отдал Крым]. Может, он был причастен, но я сомневаюсь. Вероятно, он тогда тоже не слишком много знал. Он никогда не был самым умным», — подчеркнул действующий президент США.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что возобновившийся между Россией и США диалог откроет новые возможности для Крыма. Он отметил, что при Дональде Трампе политика США кардинально изменилась. Глава Крыма считает, что когда у власти был Джо Байден, Соединенные Штаты держали курс на наращивание украинского конфликта и противостояния между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Зеленский отказался от территориальных уступок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Человек-паук: Погода в доме». Почему русские осаждают соцсети Тома Холланда и при чем тут Долина
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами