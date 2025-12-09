На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали Зеленского «комиком» с опытом президентства в телесериалах

WP: в команде Трампа считают Зеленского комиком, достойным сниматься в сериалах
Louisa Gouliamaki/Reuters

В команде президента США Дональда Трампа считают украинского лидера Владимира Зеленского комиком, который не достоин быть главой государства. Об этом в интервью The Washington Post (WP) сообщил высокопоставленный американский источник, знакомый с процессом мирных переговоров по урегулированию на Украине.

По его словам, ужин, организованный американской стороной, чтобы свести Зеленского и зятя Трампа, бизнесмена Джареда Кушнера, провалился. Источник добавил, что это произошло по причине того, что украинский лидер оказался неспособен вести светскую беседу.

«Зеленский — комик с ограниченным знанием английского языка, чей дипломатический опыт на тот момент ограничивался ролью президента в телесериале», — заявил он.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал Зеленского как «новый тип политика-инфлюенсера», чей опыт не подготовил его к президентской роли. Политик предупредил, что ситуация для Украины ухудшится после прихода Дональда Трампа к власти. Он подчеркнул, что «Киев сможет рассчитывать только на помощь ЕС».

Ранее политолог расшифровал заявление Трампа о разочаровании Зеленским.

