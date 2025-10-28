На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров заявил о желании НАТО сдерживать Китай и изолировать Россию

Лавров: НАТО стремится застолбить место в Тихом океане, подрывая безопасность
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО стремится застолбить себе место в Тихом океане для сдерживания Китая и изоляции России. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, своими действиями Североатлантический альянс подрывает основы региональной архитектуры безопасности, которая выстраивалась вокруг центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии десятилетиями.

«Иделается это с очевидной целью сдерживания Китая, изоляции России и конфронтации с КНДР», — сказал дипломат на Минской международной конференции по евразийской безопасности.

В ходе мероприятия Лавров также заявил, что Россия не намерена нападать на страны Евросоюза и НАТО. По его словам, Москва готова закрепить это в будущих гарантиях безопасности.

24 октября Лавров заявил, что почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России, развязав против российской стороны войну через режим в Киеве. Лавров напомнил, что РФ является одним из постоянных членов Совбеза ООН, которая осознает свою ответственность за поддержание мира и безопасности.

Ранее в Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине.

