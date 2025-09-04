Генсек НАТО озвучил планы альянса после окончания конфликта на Украине

Генсек НАТО Марк Рютте в рамках своего выступления на форуме в Праге заявил, что Североатлантический альянс будет противостоять России после завершения конфликта на Украине. Трансляция велась на официальном сайте альянса.

По его словам, «российская угроза» не исчезнет после окончания конфликта на Украине.

«НАТО должна и будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей (угрозе со стороны РФ. — «Газета.Ru»)», — подчеркнул Рютте, призвав страны ЕС выделять больше средств на милитаризацию и наращивать военное производство.

Генсек НАТО добавил, что альянс также будет готовиться к отражению угрозы со стороны Китая, который «производит больше боевых кораблей, чем США». При этом НАТО сосредоточится на противостоянии с Россией и не планирует распространять действие пятой статьи Устава организации на Азиатско-Тихоокеанский регион, но при этом альянс будет готов помогать своим партнерам в случае нападения Китая.

Рютте также заявлял, что в вопросе отправки каких-либо воинских контингентов на территорию Украины право голоса должен иметь только Киев, а не Москва.

Ему задали вопрос о том, почему все обсуждают отправку так называемых «миротворцев» на Украину, если Россия никогда на это не согласится. Он удивился тому, что кто-то «оглядывается» на мнение Москвы.

Ранее Рютте начал пугать союзников по НАТО подлетом российских ракет за 5-10 минут.