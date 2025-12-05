В США заявили о намерении Турции отказаться от российских ПВО

Посол США: Турция близка к отказу от от российских ПВО

В Турции близки к тому, чтобы отказаться от российской системы противоракетной обороны. Об этом заявил посол США в Турции Том Баррак, сообщает Bloomberg.

По его словам, Турция приблизилась к демонтажу российской системы ПВО, которая стала причиной напряженности в отношениях с другими членами НАТО и помешала приобрести американские самолеты F-35.

Баррак отметил, что страна не использует систему С-400, но у нее в наличии остаются ракеты, радары и другое оборудование. Тем не менее, устранение этих проблем будет решено в ближайшие четыре-шесть месяцев, отметил он.

6 ноября газета Bloomberg сообщала, что власти Турции не планируют полностью отказываться от российских С-400, несмотря на требования администрации США.

В публикации говорилось, что Анкара отклонила требование Вашингтона полностью отказаться от использования российских систем ПВО, однако готова пойти на компромисс в вопросе о будущем комплексов С-400. По данным источников агентства, турецкие власти могут согласиться на создание «совместного военного механизма» для контроля за использованием С-400.

Ранее в России рассказали о планах Индии приобрести больше ЗРК С-400.