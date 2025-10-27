Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту самолета по пути в Японию, что был бы рад встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в страны Азии, если тот заинтересован в беседе. Трансляция разговора велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я не говорил об этом, не упоминал, но я был бы рад встретиться с ним, если он хочет встретиться. У меня замечательные и долгие [взаимоотношения] с Ким Чен Ыном, мне он нравится, я ему тоже», — заявил он.

В ходе беседы с журналистами американский лидер отметил, что хотел бы провести переговоры с лидером КНДР в Южной Корее. Глава Белого дома добавил, что пока не может ответить на вопрос о том, планирует ли он расширить рабочую программу в Азии ради встречи с Ким Чен Ыном. Для обсуждения Трамп предложил обсудить санкции США в отношении КНДР.

Трамп 25 октября заявил, что допускает возможность новой встречи с Ким Чен Ыном в рамках своего азиатского турне.

По его словам, такой контакт мог бы состояться в случае ответной готовности со стороны Пхеньяна. Американский президент уточнил, что уже предлагал подобный формат, сообщив о своем визите в Южную Корею, и отметил, что северокорейская сторона наверняка осведомлена о его поездке.

Ранее в США сообщили, что Вашингтон не направлял Ким Чен Ыну приглашение на встречу.