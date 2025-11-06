Северная Корея осудила санкции США: «Злобная враждебная природа» Вашингтона

Северная Корея обвинила США в «злобной» враждебности к Пхеньяну из-за санкций, направленных против киберпреступлений, которые якобы способствуют финансированию программы по созданию ядерного оружия КНДР. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ын Чхоль.

Незадолго до этого Минфин США наложил санкции против восьми человек и двух компаний в Северной Корее за предполагаемое отмывание денег, полученных преступным путем. По данным ведомства, украденные хакерами $3 млрд якобы были вложены в развитие ядерной программы республики.

«Теперь, когда нынешняя администрация США ясно обозначила свою позицию, которая будет враждебна КНДР до последнего, мы также примем надлежащие меры для противостояния этому, проявляя терпение в течение любого срока», — сказал он.

При этом в конце октября президент США Дональд Трамп выражал заинтересованность в проведении встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках своей поездки в страны Азии. Для обсуждения Трамп предлагал обсудить санкции США в отношении КНДР.

Ранее Лавров обвинил США в провокационной активности против Северной Кореи.