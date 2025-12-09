На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе предостерегли от «дешевого прекращения огня» и «дорогого мира» для Украины

Глава МИД Норвегии отверг дешевое прекращение огня и дорогой мир для Украины
Kira Hofmann/Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что «дешевое прекращение огня», при котором Украина откажется от территорий, приведет к «дорогостоящему миру» для всей Европы. Его слова приводит Sky News.

Он считает, что такое развитие событий станет угрозой безопасности для будущих поколений, так как «на кону» стоит безопасность всего континента. Европа и США должны согласовать общую позицию в попытках добиться урегулирования конфликта Москвы и Киева, полагает министр.

«Я очень надеюсь, что на Украине будет мир, и никто не хочет этого больше, чем сами украинцы. Но я обеспокоен тем, что мы можем довести это до того, что в кавычках можно назвать «дешевым прекращением огня», что приведет к очень дорогому миру», — заявил Барт Эйде.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Европа занимается только разговорами об Украине, однако ничего не делает для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.

В то же время американский лидер заметил, у него нет врагов в Европе, и местные лидеры ему нравятся, однако во многом они «не справляются с работой». По оценке президента США, его европейские коллеги «слабые» и зачастую не понимают, что делают.

Ранее Каллас увидела недостаток давления на Россию во время переговоров о мире.

