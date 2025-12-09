Мерц заявил о «решающем моменте» в переговорах по Украине

Мерц: текущий момент в переговорах по Украине может стать решающим для Запада

Текущий этап переговоров по урегулированию на Украине может стать «решающим» для стран Запада и для Киева. Такое мнение, передает газета The New York Times, высказал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«(Текущий момент переговоров – «Газета.Ru») может стать решающим для всех нас… Мы все знаем, что судьба этой страны — это судьба Европы. Именно поэтому мы здесь и пытаемся понять, что мы можем сделать», — подчеркнул он.

Администрация США настаивает, чтобы Украина согласилась на существенные территориальные уступки в рамках обновленного варианта мирного плана Дональда Трампа. Киев же считает, что отдельные элементы американского предложения слишком выгодны Москве, а давление на украинскую сторону несоразмерно тому, что Вашингтон предъявляет России.

По оценке Киева, это выглядит как попытка ускорить финализацию плана до завершения консультаций с европейскими союзниками. Американский чиновник отрицал подобные утверждения, заявив, что Вашингтон оказывает давление и на президента России Владимира Путина, добиваясь смягчения его позиции.

Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

8 декабря Зеленский прилетел в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, основной темой встречи стали гарантии безопасности для Украины. Подробности об итогах этого саммита не раскрываются.

