Таиланд нанес авиаудары по военным объектам Камбоджи

Вооруженные силы Таиланда нанесли удар по военным объектам Камбоджи в связи с ее готовностью применить оружие, заявил на брифинге представитель Центра специальных операций по управлению ситуацией на таиландско-камбоджийской границе Сурасан Кхонгсири. Его слова передает газета Khaosod.

«Да, мы нанесли превентивный удар по оправданным причинам», — заявил Кхонгсири.

По словам военного, решение об этом было принято в связи с «наличием неминуемой угрозы со стороны Камбоджи, которая выражалась в обладании противником ракетным вооружением и готовностью его применить».

Истребители F-16 Королевских ВВС Таиланда нанесли удары управляемыми авиационными бомбами GBU-12 Paveway II по расположенному на территории Камбоджи складу с ракетами для систем залпового огня БМ-21 и другим тяжелым вооружением. Об этом сообщают тайские журналисты. Удар привел к мощной вторичной детонации хранящихся на складе боеприпасов.

8 декабря начались пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. После нападения на тайскую военную базу Анупонг, что привело к потерям с обеих сторон, Таиланд отказался от переговоров и разрешил новые военные операции, несмотря на летнее перемирие.

Ранее ВМС Таиланда начали вытеснять камбоджийских военных.