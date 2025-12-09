На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Таиланд нанес авиаудары по военным объектам Камбоджи

Khaosod: ВС Таиланда нанесли удар по военным объектам Камбоджи
true
true
true
close
Waypoint Trip/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Таиланда нанесли удар по военным объектам Камбоджи в связи с ее готовностью применить оружие, заявил на брифинге представитель Центра специальных операций по управлению ситуацией на таиландско-камбоджийской границе Сурасан Кхонгсири. Его слова передает газета Khaosod.

«Да, мы нанесли превентивный удар по оправданным причинам», — заявил Кхонгсири.

По словам военного, решение об этом было принято в связи с «наличием неминуемой угрозы со стороны Камбоджи, которая выражалась в обладании противником ракетным вооружением и готовностью его применить».

Истребители F-16 Королевских ВВС Таиланда нанесли удары управляемыми авиационными бомбами GBU-12 Paveway II по расположенному на территории Камбоджи складу с ракетами для систем залпового огня БМ-21 и другим тяжелым вооружением. Об этом сообщают тайские журналисты. Удар привел к мощной вторичной детонации хранящихся на складе боеприпасов.

8 декабря начались пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей. Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. После нападения на тайскую военную базу Анупонг, что привело к потерям с обеих сторон, Таиланд отказался от переговоров и разрешил новые военные операции, несмотря на летнее перемирие.

Ранее ВМС Таиланда начали вытеснять камбоджийских военных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами