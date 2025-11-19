В минфине США рассказали, когда Трамп примет решение по поводу главы ФРС

Бессент: Трамп до Рождества примет решение о кандидатуре на пост главы ФРС

Американский президент Дональд Трамп до католического Рождества примет решение о кандидатуре на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News.

«После Дня благодарения президент встретится с тремя кандидатами, и ответ будет до Рождества», — уточнил он.

Новый глава ФРС должен заменить Джерома Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае.

9 ноября Дональд Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social о выдвижении юриста Джона Коула на должность своего специального посланника в Белоруссии.

Кроме того, Трамп заявил, что Вашингтон прилагает усилия для освобождения еще полусотни заключенных, находящихся в белорусских тюрьмах.

29 октября выдвинутый главой Белого дома на должность первого вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран отозвал свою кандидатуру после того, как стало известно о его родственных связях с российским бизнесменом.

