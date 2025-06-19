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Трамп рассказал, из-за чего США теряют сотни миллиардов долларов

Трамп: США теряют сотни миллиардов долларов из-за политики главы ФРС Пауэлла
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Suzanne Plunkett/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты теряют сотни миллиардов долларов из-за нежелания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла понижать базовую ставку.

«Запоздалый» Джером Пауэлл обходится нашей стране в сотни миллиардов долларов», — заявил Трамп.

По его словам, Пауэлл «один из самых глупых и вредоносных людей в правительстве».

«Европа уже 10 раз понижала ставки, а мы ни разу. Мы должны быть на 2,5 процентных пункта ниже и экономить миллиарды... У нас низкая инфляция!» — подчеркнул Трамп.

Накануне Пауэлл заявил журналистам, что инфляция в Соединенных Штатах вырастет из-за запланированных пошлин администрации президента страны Дональда Трампа. Пауэлл отметил, что в цепи между производством и потребителем кто-то будет платить цену за повышение пошлин. При этом он подчеркнул, что экономика США находится в «хорошей форме».

Ранее США пригрозили Китаю пошлинами до 245%.

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