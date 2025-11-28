На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Вы глупая?»: Трамп отчитал журналистку после прямой линии по случаю Дня благодарения

Трамп обозвал журналистку за вопрос об афганце, напавшем на нацгвардейцев
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп обозвал журналистку за вопрос о злоумышленнике, напавшем на сотрудников Нацгвардии в Вашингтоне. Его слова передает РИА Новости.

«Вы задаете вопросы, просто потому что вы глупый человек», — сказал Трамп журналистке после прямой линии по случаю Дня благодарения.

Как отмечается, сотрудница СМИ задала президенту вопрос, почему он сказал, что подозреваемого — уроженца Афганистана — могли впустить в страну в 2021 году без достаточной проверки, хотя министерство внутренней безопасности США настаивает, что проверка все-таки велась.

«Потому что они их впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Они прибыли на самолете с тысячами других людей, которые не должны быть здесь», — заявил президент США.

27 ноября в Белом доме журналистку Джен Майер назвали «больным, отвратительным упырем» за критику ввода национальной гвардии в Вашингтон после инцидента со стрельбой. До этого Трамп распорядился направить 500 бойцов Нацгвардии в столицу, когда стало известно об атаке на силовиков.

Накануне Дня благодарения 29-летний афганец открыл стрельбу возле администрации президента в Вашингтоне. В результате атаки были ранены два сотрудника силового ведомства, одного из них спасти не удалось. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп назвал журналистку «свинкой» после вопроса о деле Эпштейна.

