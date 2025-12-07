На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сообщили о критической ситуации с американскими ракетами

Секретарь Рады Костенко заявил о критической ситуации с поставками ракет из США
true
true
true
close
Staff Sgt. Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force via AP

Ситуация на Украине с поставками американских ракет критическая. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передает издание «Страна.ua».

По его словам, у украинской армии никогда не было американских ракет в избытке, а сейчас в целом ситуация с поставками вооружений на Украину стала критической. В том числе это касается и ракет, добавил Костенко.

В начале декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша, Германия и Норвегия закупят у США ракеты к зенитным ракетным комплексам Patriot для Украины. Он уточнил, что на эти цели три страны выделят $500 млн.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены НАТО планируют в 2026 году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у США оружия для Украины. Он также сообщил, что союзники в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины») уже закупили американское оружие на €4 млрд. В НАТО хотят увеличить эту сумму до €5 млрд к концу 2025 года.

Ранее в США признали, что Patriot плохо перехватывают российские ракеты.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами