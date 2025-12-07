На Украине сообщили о критической ситуации с американскими ракетами

Ситуация на Украине с поставками американских ракет критическая. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко, передает издание «Страна.ua».

По его словам, у украинской армии никогда не было американских ракет в избытке, а сейчас в целом ситуация с поставками вооружений на Украину стала критической. В том числе это касается и ракет, добавил Костенко.

В начале декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша, Германия и Норвегия закупят у США ракеты к зенитным ракетным комплексам Patriot для Украины. Он уточнил, что на эти цели три страны выделят $500 млн.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что члены НАТО планируют в 2026 году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у США оружия для Украины. Он также сообщил, что союзники в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины») уже закупили американское оружие на €4 млрд. В НАТО хотят увеличить эту сумму до €5 млрд к концу 2025 года.

Ранее в США признали, что Patriot плохо перехватывают российские ракеты.