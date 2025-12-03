На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия не будет участвовать в механизме НАТО по военной помощи Украине

Сийярто: Венгрия не войдет в проект НАТО по оказанию военной помощи Украине
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венгрия по-прежнему не намерена принимать участие в реализации механизма НАТО по оказанию военной помощи Украине. Об этом заявил министр иностранных дел республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что киевское руководство не получит денег венгерских налогоплательщиков.

«Мы отказались участвовать в механизмах НАТО, которые требуют выделения денег и координации усилий в целях поставок оружия Украине, и мы отказываемся делать это в дальнейшем», — сказал политик в ходе брифинга в столице Бельгии.

По словам генерального секретаря альянса Марка Рютте, страны-члены НАТО планируют в 2026 году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у Соединенных Штатов оружия для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). Он также отметил, что к концу текущего года Украина получит оружие на около $5 млрд.

По программе PURL страны Европы закупают оружие у США, тем самым позволяя Соединенным Штатам не оказывать напрямую военную помощь Украине.

Ранее Зеленский попросил Запад не останавливать военную помощь.

