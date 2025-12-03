НАТО выделило Украине миллиард долларов «дополнительной поддержки»

Пять стран НАТО подтвердили выделение Киеву миллиарда долларов в качестве «дополнительной поддержки» по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»), в рамках которой Европа покупает оружие США для ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале МИД Украины.

«Пять стран подтвердили выделение 1 млрд долларов дополнительной поддержки для сил обороны (Украины – «Газета.Ru») через программу PURL», — говорится в сообщении.

3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны — члены Североатлантического альянса планируют в следующем году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у США оружия для Украины. По его словам, союзники в рамках инициативы PURL уже закупили американское оружие общей стоимостью €4 млрд. В НАТО рассчитывают, что к концу 2025 года удастся увеличить этот показатель до €5 млрд.

Ранее в США высказались о финансовой поддержке Украины.