На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

НАТО выделило Украине миллиард долларов «дополнительной поддержки»

МИД Украины: в НАТО подтвердили выделение Киеву миллиарда долларов для поддержки
true
true
true
close
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Пять стран НАТО подтвердили выделение Киеву миллиарда долларов в качестве «дополнительной поддержки» по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»), в рамках которой Европа покупает оружие США для ВСУ. Об этом говорится в Telegram-канале МИД Украины.

«Пять стран подтвердили выделение 1 млрд долларов дополнительной поддержки для сил обороны (Украины – «Газета.Ru») через программу PURL», — говорится в сообщении.

3 декабря генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны — члены Североатлантического альянса планируют в следующем году ежемесячно тратить по €1 млрд на закупку у США оружия для Украины. По его словам, союзники в рамках инициативы PURL уже закупили американское оружие общей стоимостью €4 млрд. В НАТО рассчитывают, что к концу 2025 года удастся увеличить этот показатель до €5 млрд.

Ранее в США высказались о финансовой поддержке Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами