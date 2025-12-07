Медведев: США продолжают дрессировать Евросоюз, чтобы напомнить, кто тут хозяин

Соединенные Штаты продолжают «дрессировать обезумевший Европейский союз», чтобы напомнить, кто является хозяином. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что даже американский миллиардер Илон Маск пожелал Евросоюзу распада.

«Неплохо! Нам в целом это на пользу. Лучше великодержавный прагматизм Трампа, чем глобалистский маразм Байдена», — написал зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что новая стратегия национальной безопасности «примечательна реальной оценкой многих современных вызовов». При этом он призвал не преувеличивать значение этой стратегии, подчеркнув, что это «лишь набор политических деклараций».

«Важнее то, что в самих головах, причем не только у непоследовательных вашингтонских начальников, но и у пресловутого «глубинного государства», — указал зампредседателя Совбеза.

Накануне Маск в социальной сети X согласился с утверждением, что Европа сейчас является «Четвертым рейхом».

6 декабря бизнесмен заявил, что ЕС необходимо устранить, а отдельным государствам — вернуть суверенитет, чтобы их правительства могли лучше представлять народ.

Ранее Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа «движется к забвению».