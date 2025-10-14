Назначен новый посол России в Австрии

Новым послом России в Австрии стал Андрей Грозов

Постоянное представительство России при уставных и других органах СНГ

Постпред России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов по назначению президента РФ Владимира Путина возглавил российское посольство в Австрии. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Грозова Андрея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австрийской Республике», — указано в документе.

Другим указом Путин освободил дипломата от должности постпреда РФ при органах СНГ.

В разные годы Грозов работал замдиректора Первого департамента стран СНГ МИД России, генконсулом РФ в Мюнхене, занимал пост главного советника в Третьем Европейском департаменте МИД РФ и должность старшего советника посольства России в Болгарии.

В сентябре Вена признала сотрудника российского дипведомства персоной нон грата по подозрению в шпионаже. Позднее появилась информация, что ЕС хочет ограничить передвижения дипломатов РФ в рамках союза в связи с растущими подозрениями в шпионаже. Предлагаемые правила обяжут российских послов, работающих в столицах стран Европы, сообщать правительствам других стран о своих планах поездок, прежде чем выезжать за пределы государства.

Ранее в МИД РФ заявили, что для переговоров по Украине не рассматривают Австрию.