На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назначен новый посол России в Австрии

Новым послом России в Австрии стал Андрей Грозов
true
true
true
close
Постоянное представительство России при уставных и других органах СНГ

Постпред России при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов по назначению президента РФ Владимира Путина возглавил российское посольство в Австрии. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Грозова Андрея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Австрийской Республике», — указано в документе.

Другим указом Путин освободил дипломата от должности постпреда РФ при органах СНГ.

В разные годы Грозов работал замдиректора Первого департамента стран СНГ МИД России, генконсулом РФ в Мюнхене, занимал пост главного советника в Третьем Европейском департаменте МИД РФ и должность старшего советника посольства России в Болгарии.

В сентябре Вена признала сотрудника российского дипведомства персоной нон грата по подозрению в шпионаже. Позднее появилась информация, что ЕС хочет ограничить передвижения дипломатов РФ в рамках союза в связи с растущими подозрениями в шпионаже. Предлагаемые правила обяжут российских послов, работающих в столицах стран Европы, сообщать правительствам других стран о своих планах поездок, прежде чем выезжать за пределы государства.

Ранее в МИД РФ заявили, что для переговоров по Украине не рассматривают Австрию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами