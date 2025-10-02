На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет отклонился от курса из-за пьяной туристки

Самолет, следовавший из Британии в Египет, сел на Крите из-за пьяной пассажирки
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский самолет, следовавший из Великобритании в Египет, был вынужден экстренно изменить маршрут и приземлиться на Крите из-за неадекватного поведения пассажирки, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел с 38-летней британкой, которая летела вместе с мужем и маленьким ребенком. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, игнорировала неоднократные требования бортпроводников и вела себя агрессивно. По словам очевидцев, пассажирка «вышла из-под контроля», что вынудило экипаж обратиться к капитану.

Опасаясь за безопасность полета, пилоты запросили изменение курса и посадили самолет в аэропорту Ираклиона на Крите. На взлетно-посадочной полосе нарушительницу уже ждали полицейские. Она была арестована сразу после приземления и, как ожидается, предстанет перед прокуратурой Крита.

Авиакомпании отмечают, что подобные инциденты становятся все более частыми. Деструктивное поведение пассажиров в состоянии алкогольного опьянения не только подвергает риску окружающих, но и обходится перевозчикам в тысячи долларов из-за вынужденных отклонений маршрута и задержек.

Ранее участники мальчишника устроили хаос на борту самолета, вынудив его сменить курс.

