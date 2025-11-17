В Греции из-за забастовки прекратится движение поездов

Движение поездов в Греции прекратится на всей железнодорожной сети в рамках забастовки, сообщает газета «Катимерини».

«18 ноября, будут приостановлены и изменены маршруты по всей железнодорожной сети, включая пригородные линии, в связи с 24-часовой забастовкой, объявленной Всегреческим профсоюзом работников тяги и Греческим профсоюзом работников железных дорог», — пишет издание.

Как отмечается, решение о проведении забастовки приняли работники оператора Hellenic Train из-за «систематического безразличия» со стороны компании к решению проблем отрасли, таких как задержки поездов, низкое качество подвижного состава, необоснованные увольнения, нехватка сотрудников и ухудшение условий труда.

В сообщении профсоюза также говорится о том, что нехватка персонала увеличивает нагрузку на работников и приводит к изнурительным графикам, что ставит под угрозу безопасность как сотрудников, так и пассажиров.

17 ноября в Греции оценили вред от поставок американского СПГ для экологии и бюджета страны.

Ранее в Греции прошла акция против введения электронных паспортов.