«Смирились»: политолог о новой стратегии нацбезопасности США

Политолог Дудаков: США признали, что их возможности небезграничны
Patrick Semansky/AP

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новую стратегию национальной безопасности США. Эксперт обратил внимание, что за многие десятилетия Вашингтон впервые признал очевидное — ресурсы страны не безграничны, а его влияние в мире сокращается.

Он также отметил, что главный фокус внимания Соединенных Штатов смещается с Европы и Ближнего Востока — на Западное полушарие и Азию, где страна намерена конкурировать с Китаем. А значит, Евросоюз и Украина теряют первостепенное значение.

Именно поэтому США будут сокращать расходы на Киев, чтобы высвободить ресурсы для противостояния с Пекином. Мнение Брюсселя при этом не учитывается, на что указывают переговоры с Россией, которые ведутся «через голову» европейцев, добавил политолог.

Документ был опубликован Белым домом 5 декабря. Приоритетными интересами Вашингтона названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Вашингтон намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты Штатов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕС выразили обеспокоенность из-за обновленной стратегии нацбезопасности США.

