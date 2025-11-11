На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шесть стран ЕС изъявили нежелание принимать мигрантов в следующем году

Шесть стран ЕС хотят освободиться от обязанности принимать мигрантов в 2026 году
Kerstin Joensson/AP

Шесть стран Евросоюза планируют подать заявку на освобождение от переселения мигрантов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на польские СМИ.

»Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия и Польша сталкиваются с серьезным миграционным давлением и смогут подать заявку на полное или частичное освобождение от переселения мигрантов на следующий год в соответствии с пактом ЕС о предоставлении убежища и миграции», — отмечается в сообщении.

11 октября радиостанция RMF FM сообщила, что Европейский союз намерен освободить Польшу от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран сообщества согласно миграционному пакту от мая 2024 года. Отмечается, что итоговое решение по этому вопросу будет принято до 15 октября текущего года. Таким образом Европейский союз выразит признательность Польше за прием около 1 млн беженцев с Украины с 2022 года — с начала российской специальной военной операции в этой стране.

В октябре президент Польши Кароль Навроцкий направил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором говорилось о решении Варшавы более не принимать мигрантов из других стран сообщества.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет защищать ЕС от мигрантов.

