На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии признали отсутствие перспективы вступления в НАТО

Парламентарий Махашвили: перспективы принятия Грузии в НАТО отсутствуют
true
true
true
close
РИА Новости

Многолетние обещания принять Тбилиси в НАТО — лишь «красивые слова». Об этом заявил председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«В новой Стратегии национальной безопасности США фактически поставили точку расширению НАТО, как минимум на восток. <...> Это важно, и мы теперь должны этим руководствоваться», — сказал Махашвили.

Он добавил, что для Европы «завершается 70-летняя сказка, когда ее безопасность обеспечивали США, а европейцы думали о росте своего экономического благосостояния».

В октябре бывший госминистр республики по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава призвал убрать статью о вступлении в Европейский союз (ЕС) и НАТО из конституции Грузии. ЕС, по его словам, уже «превратился в гнездо разврата и коррупции».

Ранее в Грузии назвали условия для восстановления отношений с Евросоюзом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами