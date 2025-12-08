В Грузии признали отсутствие перспективы вступления в НАТО

Многолетние обещания принять Тбилиси в НАТО — лишь «красивые слова». Об этом заявил председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«В новой Стратегии национальной безопасности США фактически поставили точку расширению НАТО, как минимум на восток. <...> Это важно, и мы теперь должны этим руководствоваться», — сказал Махашвили.

Он добавил, что для Европы «завершается 70-летняя сказка, когда ее безопасность обеспечивали США, а европейцы думали о росте своего экономического благосостояния».

В октябре бывший госминистр республики по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава призвал убрать статью о вступлении в Европейский союз (ЕС) и НАТО из конституции Грузии. ЕС, по его словам, уже «превратился в гнездо разврата и коррупции».

