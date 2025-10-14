На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии призвали убрать из конституции статью о вступлении в ЕС и НАТО

Политик Хаиндрава: из конституции Грузии стоит убрать статью о вступлении в ЕС
true
true
true
close
РИА Новости

Из конституции Грузии следует убрать статью о вступлении в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом заявил бывший госминистр республики по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Обращаюсь к правительству и парламенту, нужно изъять эту статью. <...> Стыдно, мы говорим об организациях, которые практически абсолютно развалились и ничего из себя не представляют», — подчеркнул Хаиндрава.

ЕС, по его словам, уже «превратился в гнездо разврата и коррупции».

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили до этого говорил, что европейские бюрократы «своей безответственностью довели до того, что в руках (участников радикальных акций протеста в Грузии) флаг ЕС ассоциируется с насилием, террором, экстремизмом».

Ранее премьер Грузии обвинил Запад в продолжении пропаганды Геббельса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами