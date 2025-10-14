Политик Хаиндрава: из конституции Грузии стоит убрать статью о вступлении в ЕС

Из конституции Грузии следует убрать статью о вступлении в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом заявил бывший госминистр республики по урегулированию конфликтов, кинорежиссер Георгий Хаиндрава. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Обращаюсь к правительству и парламенту, нужно изъять эту статью. <...> Стыдно, мы говорим об организациях, которые практически абсолютно развалились и ничего из себя не представляют», — подчеркнул Хаиндрава.

ЕС, по его словам, уже «превратился в гнездо разврата и коррупции».

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили до этого говорил, что европейские бюрократы «своей безответственностью довели до того, что в руках (участников радикальных акций протеста в Грузии) флаг ЕС ассоциируется с насилием, террором, экстремизмом».

Ранее премьер Грузии обвинил Запад в продолжении пропаганды Геббельса.