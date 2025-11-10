В Грузии назвали условия для восстановления отношений с Евросоюзом

Европейский союз (ЕС) должен отказаться от вмешательства во внутренние дела Грузии и признать выбор грузинского народа, чтобы восстановить отношения с Тбилиси. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Когда мы говорим об осложнившихся отношениях между Грузией и Евросоюзом, не стоит забывать, что было первоисточником этого. Брюссель сегодня отклонился от наших общих европейских ценностей, главным из которых является уважение демократии», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что «невозможно уважать демократию и не признавать верховенство закона и права», что делают сегодня в ЕС.

До этого Папуашвили говорил, что представители ЕС «плюнули в душу» грузинскому народу, который «открыл для них двери и сердца». Так он прокомментировал антиправительственные протесты в республике, которые прошли 4 октября.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в Тбилиси акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Евросоюз.

Ранее в Грузии призвали убрать из конституции статью о вступлении в ЕС и НАТО.