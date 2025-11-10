На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Грузии назвали условия для восстановления отношений с Евросоюзом

Политик Папуашвили: ЕС должен отказаться от вмешательства в политику Грузии
true
true
true
close
РИА Новости

Европейский союз (ЕС) должен отказаться от вмешательства во внутренние дела Грузии и признать выбор грузинского народа, чтобы восстановить отношения с Тбилиси. Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

«Когда мы говорим об осложнившихся отношениях между Грузией и Евросоюзом, не стоит забывать, что было первоисточником этого. Брюссель сегодня отклонился от наших общих европейских ценностей, главным из которых является уважение демократии», — подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что «невозможно уважать демократию и не признавать верховенство закона и права», что делают сегодня в ЕС.

До этого Папуашвили говорил, что представители ЕС «плюнули в душу» грузинскому народу, который «открыл для них двери и сердца». Так он прокомментировал антиправительственные протесты в республике, которые прошли 4 октября.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители страны выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В тот же день оппозиционеры организовали в Тбилиси акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией. Поводом для нее послужило заявление партии «Грузинская мечта» о победе на выборах и решении приостановить курс на интеграцию в Евросоюз.

Ранее в Грузии призвали убрать из конституции статью о вступлении в ЕС и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами