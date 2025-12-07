Названо число сообщений, поступивших на прямую линию с Путиным

Россияне отправили 314 тыс. сообщений на прямую линию с Путиным за три дня

Количество обращений, поступивших от россиян за три дня на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, составило 314 тыс. Такие данные приводит телеканал «Россия 24».

Больше всего вопросов задают женщины — 67% против 33%. При этом самыми активными стали граждане 36-55 лет и старше 55 лет.

Сбор вопросов, которые хотят задать президенту граждане, начался 4 декабря, обращения можно отправлять вплоть до 19 декабря, когда состоится традиционная прямая линия. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в 12:00 по московскому времени.

Задать вопросы можно через сайт программы moskva-putinu.ru, отправив СМС и ММС на номер 0-40-40, по телефону 8-800-200-40-40 и через специальное мобильное приложение. Текстовые и видеовопросы также принимают через официальные группы программы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также через чат-бот в мессенджере MAX.

В прошлом году на прямую линию с Владимиром Путиным поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. Мероприятие длилось более четырех часов.

Ранее Путин грамотно «обошел» неудобный вопрос индийской журналистки в преддверии своего визита в Индию.