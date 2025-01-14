Все по плану: что поможет в достижении национальных целей развития России

Единый план по достижению национальных целей развития четко регламентирует алгоритмы решения долгосрочных задач, стоящих перед нашей страной. Среди наиболее значимых выделяются следующие:
— выход на устойчивую траекторию экономического роста в условиях, существующих и потенциальных внешнеэкономических и внешнеполитических вызовов;
— увеличение доходов граждан;
— повышение рождаемости и продолжительности жизни;
— обеспечение технологического суверенитета.
К числу преимуществ плана следует отнести тот факт, что он не предполагает разрушение ранее выстроенного механизма государственного управления хозяйственной системой.
В структуре плана нашли отражение и развитие все существующие механизмы и решения в области государственной экономической политики.
Еще одним важным преимуществом плана является сформированная в нем структура показателей и критериев практического воплощения отраженных в нем задач, очерчены алгоритмы действий и определена мера ответственности всех элементов механизма государственного управления.
Несмотря на адаптацию российской хозяйственной системы к функционированию в условиях внешних экономических рестрикций постоянное добавление новых вариантов и методов давления является значимым фактором риска, который необходимо учитывать при разработке любых социально-экономических решений.
В рамках документа разработана гибкая цифровая модель управления процессами осуществления предусмотренных в нем мероприятий. Ее применение дает возможность осуществлять постоянный анализ хода реализации всех предусмотренных решений на основе анализа текущих данных и соотнесения их с критериями, заложенными в национальных целях, национальных проектах и государственных программах.
Наличие такой цифровой системы анализа позволит повысить качество выявления и анализа возможных отклонений заданных цифр от закрепленных в плане уровней, а также повысить качества анализа причин возникновения таких отклонений, что повысит оперативность и эффективность принимаемых на всех уровнях государственного управления решений, создаст комплекс инструментов получения, обработки и реагирования на обратную связь идущую в систему государственного управления от граждан страны, региональных и муниципальных органов управления.
Очевидно, что реализация всех поставленных в плане задач потребует максимальной концентрации и отдачи от всех уровней федерального, регионального и местного управления. Это также потребует значительных объемов финансирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Также важным является тот факт, что реализация обозначенных целей национального развития создаст качественно новую модель отечественной социально-экономической системы и обеспечит устойчивость ее развития на десятилетия вперед.
Автор — кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.