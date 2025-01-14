Все по плану: что поможет в достижении национальных целей развития России

Принятый правительством Единый план по достижению национальных целей развития страны представляет собой основной межведомственный и межотраслевой документ, увязывающий в единую систему майский указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях, 19 нацпроектов, 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии, «дорожные карты». План регламентирует участие в достижении национальных целей институтов развития, госкомпаний и корпораций. Кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян рассказал «Газете.Ru», почему документ может стать базовым для деятельности системы госуправления на ближайшие 12 лет.

Единый план по достижению национальных целей развития четко регламентирует алгоритмы решения долгосрочных задач, стоящих перед нашей страной. Среди наиболее значимых выделяются следующие:

— выход на устойчивую траекторию экономического роста в условиях, существующих и потенциальных внешнеэкономических и внешнеполитических вызовов;

— увеличение доходов граждан;

— повышение рождаемости и продолжительности жизни;

— обеспечение технологического суверенитета.

К числу преимуществ плана следует отнести тот факт, что он не предполагает разрушение ранее выстроенного механизма государственного управления хозяйственной системой.

В структуре плана нашли отражение и развитие все существующие механизмы и решения в области государственной экономической политики.

Еще одним важным преимуществом плана является сформированная в нем структура показателей и критериев практического воплощения отраженных в нем задач, очерчены алгоритмы действий и определена мера ответственности всех элементов механизма государственного управления.

Несмотря на адаптацию российской хозяйственной системы к функционированию в условиях внешних экономических рестрикций постоянное добавление новых вариантов и методов давления является значимым фактором риска, который необходимо учитывать при разработке любых социально-экономических решений.

В рамках документа разработана гибкая цифровая модель управления процессами осуществления предусмотренных в нем мероприятий. Ее применение дает возможность осуществлять постоянный анализ хода реализации всех предусмотренных решений на основе анализа текущих данных и соотнесения их с критериями, заложенными в национальных целях, национальных проектах и государственных программах.

Наличие такой цифровой системы анализа позволит повысить качество выявления и анализа возможных отклонений заданных цифр от закрепленных в плане уровней, а также повысить качества анализа причин возникновения таких отклонений, что повысит оперативность и эффективность принимаемых на всех уровнях государственного управления решений, создаст комплекс инструментов получения, обработки и реагирования на обратную связь идущую в систему государственного управления от граждан страны, региональных и муниципальных органов управления.

Очевидно, что реализация всех поставленных в плане задач потребует максимальной концентрации и отдачи от всех уровней федерального, регионального и местного управления. Это также потребует значительных объемов финансирования как на федеральном, так и на региональном уровне. Также важным является тот факт, что реализация обозначенных целей национального развития создаст качественно новую модель отечественной социально-экономической системы и обеспечит устойчивость ее развития на десятилетия вперед.

Автор — кандидат экономических наук, доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.