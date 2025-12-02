На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о консенсусе в проведении экономической политики

Путин заявил о консенсусе по экономической политике между ним, кабмином и ЦБ
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о полном консенсусе в проведении экономической политики между ним, правительством и Центральным банком. Его выступление на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!» транслирует пресс-служба Кремля.

«У нас полный консенсус в проведении нашей экономической политики. И между правительством, администрацией [президента], Центральным банком», — сказал глава государства в ходе выступления на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!».

Главная тема форума в 2025 году — «Движение вверх: смелые решения для новой экономики».

Путин отметил, что на форуме не представлены регионы России, но заверил, что власти тесно работают с ними и с бизнесом.

До этого заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что страна встала на рельсы устойчивого экономического роста. По его словам, замедление в 2025 году было плавным. Он рассказал, что, согласно прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 1% после того, как вырос более чем на 4% в 2024 году. Он добавил, что в 2026 году планируется рост на 1,3%, а в 2027 году — на 2,7%.

Ранее в Госдуме заявили, что высокая ставка ЦБ «давит на экономику».

