Путин призвал создать в России единую экосистему сопровождения инвестиций

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно создать единую экосистему сопровождения инвестиций на базе корпорации ВЭБ с участием Минэкономразвития. Его выступление на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!» транслирует пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, в случае иностранных инвестиций может быть полезен федеральный взгляд на то, где зарубежным партнерам лучше реализовать тот или иной проект и какие для этого использовать федеральные меры поддержки.

«Для подобных инициатив предлагаю создать единую экосистему сопровождения инвестиций, чтобы предприниматели и компании могли получать профессиональные консультации, помощь на всем жизненном цикле проекта, от его задумки до реализации. Создать такую экосистему предлагаю на базе корпорации ВЭБ с участием Минэкономразвития», — сказал президент.

2 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для зарубежных инвесторов.

Ранее Песков объяснил, почему Россия предпочитает использовать нацвалюты.