В Совфеде оценили шансы на восстановление отношений с Европой

Сенатор Джабаров: Россия может наладить отношения с Европой без участия США
Нина Зотина/РИА Новости

Россия способна самостоятельно наладить диалог с Европой без участия США. Об этом News.ru заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя новую Стратегию нацбезопасности США, опубликованную Белым домом.

По его словам, Россия может восстановить отношения с Европой самостоятельно. Однако если европейцы захотят наладить контакты, то «должны сделать первые шаги», поскольку изначально были инициаторами обострения ситуации. Парламентарий напомнил, что Москва не отказывалась от взаимодействия, но Европа должна отказаться от планов «нанести стратегическое поражение» России.

Сенатор предположил, что европейцев «жизнь заставит» искать пути восстановления отношений с РФ.

«Я думаю, что прозрение к европейцам придет, особенно в связи с тем, что в ближайшие несколько лет будет смена элит чисто по естественным причинам, придут более прагматичные политики к власти в европейских странах, которые поймут, что с Россией надо взаимодействовать, а не враждовать», — заявил Джабаров.

До этого стало известно, что Вашингтон считает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Москвой одним из внешнеполитических приоритетов на европейском континенте. Кроме того, Вашингтон обозначил, что важнейшим интересом Соединенных Штатов является достижение соглашения о прекращении огня на Украине, а также предотвращение эскалации.

Ранее глава МИД Украины резко высказался о России.

