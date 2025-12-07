На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Польша призвала Интерпол объявить в розыск украинцев, обвиняемых в подрыве ж/д путей

Полиция Польши обратилась в Интерпол с требованием объявить в международный розыск граждан Украины, которые подозреваются в подрыве железнодорожных путей на востоке страны. Об этом сообщила телеканалу TVP Info пресс-секретарь польского ведомства Катажина Новак.

«В пятницу были направлены запросы в Интерпол на преследование украинцев», — сказала она.

18 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожных путях 15-16 ноября в Польше устроили двое граждан Украины, которые «долгое время работали и сотрудничали с российскими спецслужбами». Раскрывать имена предполагаемых диверсантов политик отказался, сославшись на то, что «проводятся дальнейшие операции».

Тем не менее некоторые подробности их биографии Туск привел. По словам премьера, первый мужчина был в этом году осужден во Львове за диверсии на территории Украины. Второй — «житель Донбасса». Оба осенью этого года перебрались в Польшу из Белоруссии и после терактов вернулись обратно, рассказал премьер.

В дальнейшем Туск сообщил, что потребовал от президента Украины Владимира Зеленского предоставить данные украинцев, причастных к диверсии.

Ранее Песков предложил европейцам задуматься о роли украинцев в диверсиях.

