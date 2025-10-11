«Обет молчания». Башар Асад часами играет в онлайн-игры в «Москве-сити»

Бывший президент Сирии Башар Асад живет в «Москве-Сити» и большую часть дней проводит за онлайн-играми, пишет Die Zeit. Всего у его семьи 20 квартир в одной из башен комплекса, все они роскошно декорированы и напоминают дворцы. Иногда Асад выезжает в Московскую область, где останавливается в одном и том же загородном доме.

Бывший президент Сирии Башар Асад сейчас живет в «Москве-Сити», пишет Die Zeit со ссылкой на источник из ближайшего окружения семьи политика. Асаду, по информации немецкой газеты, принадлежат почти 20 квартир на трех этажах в этом комплексе.

Как отмечается в статье, «полностью зависимый от Кремля» Асад принял то, что один из источников назвал «обетом молчания». Бывший сирийский правитель держится в тени.

Политик «свободно передвигается по городу», иногда посещая близлежащий торговый центр.

«Он и его семья могут свободно передвигаться по Москве», — заявил Die Zeit бывший член ближнего окружения Асада, который сейчас живет в Европе.

Он отметил, что семья Асада нанимает частных телохранителей, которых оплачивает российское правительство.

Собеседник газеты добавил, что Асад проводит много времени за онлайн-играми.

Младший брат Асада, Махер, остановился в отеле Four Seasons в Москве, «проводя время за выпивкой и курением кальяна».

Иногда бывший сирийский лидер ездит в загородный дом в Подмосковье, рассказал источник газеты.

Как во дворцах

Как пишет Die Zeit, квартиры Асада роскошно декорированы и напоминают ближневосточные дворцы: кремовые шкафы с золотой отделкой, хрустальные люстры и широкие диваны. Из окон открываются панорамные виды на российскую столицу и Москву-реку.

«Главная достопримечательность — ванная комната, полностью отделанная каррарским мрамором, с огромной ванной с подогревом, обращенной к четырехметровому окну. На уровне глаз пролетает самолет», – говорится в материале.

Отравление и ордер на арест

Асад, после побега из Сирии, практически не попадает в поле зрения СМИ. Однако несколько громких событий все же стали достоянием общественности. Во-первых, в начале октября Сирийская обсерватория по правам человека со ссылкой на источник сообщила, что Асада выписали из больницы после попытки отравления. Источник утверждал, что те, кто отравил экс-лидера, хотели скомпрометировать тем самым власти России.

Во-вторых, за несколько дней до появления информации об отправлении суд в Сирии выдал ордер на арест Асада. Как отмечало агентство SANA, ордер был выдан по обвинениям, «связанным с событиями в Дераа в 2011 году».

В чем обвиняют Асада? В марте 2011 года на фоне «арабской весны» начались антиправительственные акции — сначала в Дамаске и в городе Дераа у границы с Иорданией, люди требовали от властей проведения реформ, а также отставки Асада. Именно в Дераа ситуация накалилась настолько, что правительственные силы применили оружие. По оценкам ООН, в столкновениях с военными лишились жизней несколько тысяч человек. Международное сообщество осудило эти события и призвало Асада уйти в отставку.

Никаких комментариев ни об отправлении, ни об ордере на арест от Асада или его окружения не поступало.

В декабре 2024 года оппозиционные вооруженные группировки вошли в Дамаск, вынудив Асада оставить президентский пост и покинуть страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа, возглавляющий группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Асад вместе с членами семьи приехал в Москву, получив убежище «из соображений гуманитарного характера».