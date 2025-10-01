На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Европа не сможет быть эффективным военным блоком

The Guardian: у Евросоюза нет шансов стать эффективным военным блоком
true
true
true
close
French Army/AP

У ЕС нет шансов стать высокоэффективной военной организацией. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«ЕС хорош во многом. Однако быть эффективной оборонной организацией — не одно из его преимуществ», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Евросоюз – это «мирный проект», который невозможно превратить в военный.

В ЕС нет скорости принятия решений, что является ключевым отрицательным фактором с точки зрения военных, пишет Guardian.

В мае стало известно, что Совет ЕС одобрил создание фонда милитаризации Евросоюза на €150 млрд.

Через него Евросоюз предоставит до €150 млрд, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам союза по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут предоставляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам.

Ранее стало известно о закупке польских ПЗРК Швецией.

