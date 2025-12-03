На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом ответил на критику Сабрины Карпентер видео с задержанием мигрантов

TMZ: Белый дом ответил на обвинения певицы Сабрины Карпентер словами из ее песни
true
true
true
close
Mario Anzuoni/Reuters

Представитель Белого дома Эбигейл Джексон в саркастической манере ответила американской певице Сабрине Карпентер, раскритиковавшей власти за использование ее песни в ролике о задержаниях нелегальных мигрантов. Об этом сообщает TMZ.

Во вторник Карпентер назвала отвратительным опубликованный Белым домом видеоролик, в котором ее песня Juno использовалась для озвучивания ареста нелегальных мигрантов. В ответ Джексон процитировала строчку из другой композиции артистки

«Вот «короткое и приятное» сообщение для Сабрины Карпентер: мы не будем извиняться за депортацию из нашей страны опасных преступников <...>. Любой, кто защищает этих больных монстров глупый или, может быть, медлительный?» — заявила Джексон в разговоре с TMZ.

Выражением Short n' Sweet («Коротко и приятно») названа шестая пластинка певицы, а строка «глупый или, может быть, медлительный» звучит в припеве одного из ее самых популярных хитов — Manchild.

В сентябре 2024 года президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях пост со словами о ненависти к Тейлор Свифт. Это произошло в период предвыборной гонки — после того, как артистка поддержала кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис.

16 мая текущего года Трамп написал на своей странице на платформе Truth Social, что смог снизить популярность Свифт своими постами в социальных сетях. По словам американского лидера, певица «перестала быть «горячей» после того, как он заявил о ненависти к ней.

Ранее Лукашенко обратился к Егору Криду.

