Женщине грозит депортация из США на родину за неоплаченные счета в ресторанах

Блогерше грозит депортация из США из-за неоплаченных счетов в ресторане
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тайваньская блогерша Пэй Чонг, известная в соцсетях своим гламурным образом жизни, была арестована в Бруклине и находится под угрозой депортации из США, пишет New York Post. Причиной стало то, что она отказалась оплачивать счета в 11 дорогих ресторанах.

Женщина была арестована в ресторане Mole Mexican Bar and Grill в Уильямсбурге, где заказала ужин на $149, но покинула заведение без оплаты. Помимо уголовных обвинений, Чонг была взята под стражу по иммиграционному ордеру. По данным источников, она просрочила студенческую визу, по которой приехала в США в 2019 году для обучения в Институте Пратта.

«Если у нее истек срок действия визы, ее могут депортировать. Уголовные обвинения, скорее всего, и стали причиной ордера. Сотрудники иммиграционной службы, вероятно, заберут ее из тюрьмы», – пояснил иммиграционный адвокат Гади Зохар.

Параллельно с ресторанными аферами у Пэй накопились серьезные долги по аренде. Согласно судебным документам, она должна $40 тысяч за квартиру, и ей грозит выселение.

Ранее блогершу в США обязали заплатить $1,75 млн за соблазнение чужого мужа.

