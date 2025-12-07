На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков: встречу Путина и Трампа на переговорах в Кремле с Уиткоффом не обсуждали
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на переговорах в Кремле 2 декабря не обсуждалась. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, говорится в Telegram-канале «Вестей».

«Конкретно эта тема даже не обсуждалась», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что во время переговоров был сделан шаг вперед в вопросе лучшего понимания позиций друг друга. Ушаков подчеркнул, что теперь американцы лучше понимают логику российской позиции по урегулированию на Украине.

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером приняли участие в переговорах с Владимиром Путиным в Кремле. Встреча длилась около пяти часов. Стороны обсуждали американские предложения по урегулированию конфликта на Украине. По словам Юрия Ушакова, согласованного варианта мирного плана по итогам этой встречи достичь не удалось. В частности, без решения остался территориальный вопрос. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил, что администрация Трампа пообещала «железобетонные» договоренности с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами