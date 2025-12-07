Ушаков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа

Ушаков: встречу Путина и Трампа на переговорах в Кремле с Уиткоффом не обсуждали

Возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на переговорах в Кремле 2 декабря не обсуждалась. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, говорится в Telegram-канале «Вестей».

«Конкретно эта тема даже не обсуждалась», — сказал представитель Кремля.

При этом он добавил, что во время переговоров был сделан шаг вперед в вопросе лучшего понимания позиций друг друга. Ушаков подчеркнул, что теперь американцы лучше понимают логику российской позиции по урегулированию на Украине.

2 декабря спецпосланник президента США Стив Уиткофф вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером приняли участие в переговорах с Владимиром Путиным в Кремле. Встреча длилась около пяти часов. Стороны обсуждали американские предложения по урегулированию конфликта на Украине. По словам Юрия Ушакова, согласованного варианта мирного плана по итогам этой встречи достичь не удалось. В частности, без решения остался территориальный вопрос. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков заявил, что администрация Трампа пообещала «железобетонные» договоренности с Россией.