Урегулирование конфликта на Украине находится в руках Киева. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала «Первый информационный».

«Все в принципе в руках только украинского высшего руководства. Народ Украины мира хочет», — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Рыженков добавил, что отсутствие поддержки «милитаристских устремлений» Украины со стороны США является очень серьезным фактором. По его словам, если Вашингтон будет придерживаться своей позиции, то Киеву и Брюсселю придется учитывать мнение Белого дома.

Утром 7 декабря депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что Украине необходимо тянуть время на переговорах с представителями Соединенных Штатов, чтобы улучшить свои позиции. В противном случае, по словам парламентария, Киев столкнется с невыгодными условиями мира.

Ранее экс-советник Пентагона не исключил военный переворот в Киеве.