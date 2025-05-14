Суд ЕС вынес вердикт по делу фон дер Ляйен о вакцинах

Европейский суд юстиции возложил на главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен ответственность за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции, пишет ТАСС.

«Суд признал доводы истца обоснованными», — говорится в постановлении суда.

Обвинения против главы ЕК выдвинула газета The New York Times. Представители издания утверждали, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла, в котором она согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС более чем на €30 млрд. Глава ЕК отказала журналистам в публикации этих СМС-сообщений, из-за чего вызвала подозрения в недостаточной прозрачности в переговорах о закупке вакцин.

В Еврокомиссии подтвердили, что фон дер Ляйен действительно обсуждала контракты по СМС. В ЕК объяснили, что эти сообщения были случайно удалены, поэтому не могут быть переданы журналистам и, следовательно, опубликованы.

Условиями этих договоренностей заинтересовались в прокуратуре.

Эксперты не исключили, что это дело может перерасти в более масштабную дискуссию о границах личной ответственности и прозрачности в вопросах управления общественным здравоохранением в условиях кризиса.

Ранее в СМИ заявили о полном контроле фон дер Ляйен над политикой ЕС.