В Белом доме отреагировали на слухи о планах Трампа сменить министра безопасности США

Сообщения СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп планирует уволить министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, не соответствуют действительности. Об этом сообщила представитель Белого дома Эбигейл Джексон в социальной сети X.

О возможном снятии Ноэм с должности писало издание Bulwark со ссылкой на бывших сотрудников министерства внутренней безопасности. По его данным, высшее руководство Белого дома было якобы недовольно работой главы ведомства.

«Этот «репортаж» — как и сам Bulwark — абсолютные фейковые новости! Министр Ноэм отлично справляется с реализацией повестки президента и делает Америку снова безопасной», — написала представитель Белого дома.

В ноябре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала публикацию CNN о возможных будущих перестановках в кабинете министров Трампа. По информации журналистов, решение касалось министерства внутренней безопасности и министерства энергетики. По словам пресс-секретаря, на самом деле президент очень доволен своим кабинетом.

Ранее Белый дом создал доску позора пойманных на фейках СМИ.