На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белом доме отреагировали на слухи о планах Трампа сменить министра безопасности США

Белый дом опроверг сообщения о планах Трампа сменить министра безопасности США
true
true
true
close
Mike Segar/File Photo/Reuters

Сообщения СМИ, согласно которым президент США Дональд Трамп планирует уволить министра внутренней безопасности Кристи Ноэм, не соответствуют действительности. Об этом сообщила представитель Белого дома Эбигейл Джексон в социальной сети X.

О возможном снятии Ноэм с должности писало издание Bulwark со ссылкой на бывших сотрудников министерства внутренней безопасности. По его данным, высшее руководство Белого дома было якобы недовольно работой главы ведомства.

«Этот «репортаж» — как и сам Bulwark — абсолютные фейковые новости! Министр Ноэм отлично справляется с реализацией повестки президента и делает Америку снова безопасной», — написала представитель Белого дома.

В ноябре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт раскритиковала публикацию CNN о возможных будущих перестановках в кабинете министров Трампа. По информации журналистов, решение касалось министерства внутренней безопасности и министерства энергетики. По словам пресс-секретаря, на самом деле президент очень доволен своим кабинетом.

Ранее Белый дом создал доску позора пойманных на фейках СМИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами