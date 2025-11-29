На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом создал доску позора пойманных на фейках СМИ

Белый дом запустил виртуальный зал позора пойманных на ложных новостях СМИ
Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа запустила виртуальную доску позора пойманных на ложных новостях СМИ. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.

«Администрация Трампа привлекает к ответственности за фейковые новости, как никогда раньше», — написала представитель администрации.

Новый раздел появился на сайте Белого дома. В нем указаны журналисты и публикации, которые, по мнению администрации, являются ложными и вводящими в заблуждение. В частности, в разделе указаны газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.

9 ноября Левитт заявила, что британская вещательная телерадиокорпорация «Би-би-си» является фейковым СМИ. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что компания распространяет ложь о деятельности Трампа.

В июне президент США назвал телеканалы MSNBC и CNN «мразями» и «мусором» и обвинил их в распространении фейковых новостей. По словам Трампа, указанные им каналы подвергли сомнению его заявление о полном уничтожении ядерных объектов Ирана.

Ранее Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве при беспорядках в Капитолии в 2021 году.

