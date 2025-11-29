Белый дом создал доску позора пойманных на фейках СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа запустила виртуальную доску позора пойманных на ложных новостях СМИ. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.

«Администрация Трампа привлекает к ответственности за фейковые новости, как никогда раньше», — написала представитель администрации.

Новый раздел появился на сайте Белого дома. В нем указаны журналисты и публикации, которые, по мнению администрации, являются ложными и вводящими в заблуждение. В частности, в разделе указаны газета The Washington Post, портал Axios и телеканал CNN.

9 ноября Левитт заявила, что британская вещательная телерадиокорпорация «Би-би-си» является фейковым СМИ. Пресс-секретарь Белого дома добавила, что компания распространяет ложь о деятельности Трампа.

В июне президент США назвал телеканалы MSNBC и CNN «мразями» и «мусором» и обвинил их в распространении фейковых новостей. По словам Трампа, указанные им каналы подвергли сомнению его заявление о полном уничтожении ядерных объектов Ирана.

Ранее Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве при беспорядках в Капитолии в 2021 году.