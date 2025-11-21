В Белом доме отреагировали на статью CNN о перестановках в правительстве

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на своей странице в соцсети X раскритиковала публикацию CNN о возможных будущих перестановках в кабинете министров президента США Дональда Трампа.

До этого телеканал со ссылкой на источники сообщил о подготовке Белого дома к кадровым изменениям, включая возможные перестановки в министерстве внутренней безопасности и министерстве энергетики.

«Эта история — 100% фейк, и Белый дом неоднократно и самым решительным образом доносил это до CNN. Тем не менее, они все равно опубликовали материал, потому что их рейтинги падают, и они живут за счет несуществующей драмы», — подчеркнула Левитт.

По словам пресс-секретаря, на самом деле президент Трамп очень доволен своим кабинетом.

4 ноября агентство Reuters сообщило, что американский президент уволил генерального инспектора Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA) США Джо Аллена, который расследовал ипотечное кредитование его противников.

Ранее Трамп устроил массовые увольнения после проверки бального зала Белого дома.