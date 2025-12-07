На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Швейцарии назвали новую стратегию нацбезопасности США ответом Путину

NZZ: новая стратегия национальной безопасности США стала ответом Путину
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Новая стратегия национальной безопасности США стала ответом на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Журналисты отметили, что Путин в ходе своего выступления критиковал «однополярное» правление США, а также выступал за «многополярный мировой порядок».

«Тревожит то, что Россия больше не изображается как угроза — скорее наоборот. Стратегия принимает ключевые требования Кремля, в том числе о том, что НАТО не должно продолжать расширяться «беспредельно», — говорится в материале.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США.

