Медведев оценил новую стратегию нацбезопасности США

США в новой стратегии национальной безопасности впервые за годы открыто говорят о необходимости налаживать отношения с Россией. Об этом в соцсети «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Это не просто очередная кипа надменных американских дипломатических формул. Он больше похож на попытку разворота огромного корабля, который долго шел по инерции и наконец решил изменить курс», — написал он.

По мнению зампреда Совбеза РФ, впервые за многие годы США открыто говорят о необходимости восстанавливать «стратегическую стабильность» в Евразии.

«Для нас это значит, что появляется пространство для более-менее цивилизованной дипломатии», — добавил Медведев.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Италии призвала Европу обеспечить безопасность собственными силами и не рассчитывать на США.