Европа испугалась за свой «авторитет» из-за изъятия российских активов

Guardian: ЕС нужно найти решение по активам РФ, иначе будет удар по авторитету

Евросоюзу необходимо найти окончательное решение по активам РФ, иначе авторитету блока «будет нанесен серьезный удар». Об этом пишет газета The Guardian.

«В условиях, когда атаки России усиливаются, Вашингтон настаивает на мирном соглашении, выгодном Москве и Киеву, у которых быстро заканчиваются деньги, а Европа борется за влияние на переговорах под руководством США, блок должен найти решение (по активам России – «Газета.Ru»), иначе его авторитету будет нанесен серьезный удар», — говорится в сообщении.

Как пишет газета, канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером для экстренных переговоров, поскольку ЕС стремится «спасти свой крайне необходимый план финансирования для Украины».

Представитель правительства Германии сообщил, что три лидера проведут закрытый ужин в Брюсселе.

Премьер Бельгии считает, что использование замороженных активов Центробанка России, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear, должно основываться на выполнении определенных условий. Брюссель не собирается брать на себя безответственные риски.

Ранее парламент Бельгии встретил овациями заявление премьера о передаче активов РФ.