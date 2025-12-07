На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии назвали условие возвращения к покупке газа из России

Де Мази: Германия возобновит импорт газа из РФ в обмен на перемирие на Украине
Shutterstock

Германия должна предложить президенту России Владимиру Путину возврат к импорту газа из России в обмен на перемирие на Украине. Об этом заявил новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» (переименованная партия «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость») Фабио де Мази, передает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

«Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: «Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине», — заявил он.

По словам политика, это позволит европейцам вернуться за стол переговоров. Де Мази добавил, что немецкая сторона зависит от импорта дешевых энергоресурсов из России. При этом он отверг обвинения в том, что партия благосклонно относится к российской стороне.

До этого глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил, что страны Европы на фоне санкций закупают энергоносители намного дороже, чем в России. По его словам, импортируемые европейскими странами энергоносители «стоят в три раза дороже, чем в России».

3 декабря стало известно, что Совет и Парламент Европейского союза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Постановлением вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из РФ с полным запретом, который должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Ранее Норвегия на фоне санкций против России заработала €55 млрд за счет поставок газа в ЕС.

