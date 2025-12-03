В Евросоюзе приняли решение по поводу отказа от российского газа

Евросоюз принял предварительное соглашение по запрету импорта газа из России

Совет и Парламент Европейского союза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Совета Евросоюза.

Министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард назвал это «большой победой для всей Европы».

«Мы должны положить конец зависимости Европейского союза от российского газа, и его постоянный запрет в Евросоюзе — важный шаг в правильном направлении», — сказал он.

Этот регламент — ключевой элемент дорожной карты REPowerEU Евросоюза по прекращению импорта энергоносителей из России.

Постановлением вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из РФ с полным запретом, который должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Соавторы законопроекта подтвердили, что импорт российского газа запретят через шесть недель после вступления закона в силу, при этом сохранится переходный период для действующих контрактов.

Ранее Норвегия на фоне санкций против России заработала €55 млрд за счет поставок газа в ЕС.