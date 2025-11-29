На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Норвегия на фоне санкций против РФ заработала €55 млрд за счет поставок газа в ЕС

Норвегия с февраля 2022 года заработала почти €55 млрд на поставках газа в ЕС
true
true
true
close
Shutterstock

С февраля 2022 года Норвегия заработала почти €55 млрд за счет поставок газа в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Более €36 млрд Норвегия получила за счет роста цен на газ в результате европейских санкций против России.

Отмечается, что с начала 2019 года по январь 2022 года Норвегия зарабатывала в среднем примерно €420 млн в месяц за счет поставок газа в ЕС. Однако с февраля 2022 года по сентябрь 2025 года доходы Норвегии подскочили в среднем до €1,24 млрд в месяц.

23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России, который включает в себя запрет на закупку российского СПГ.

Как заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сокращение поставок российского газа в Германию привело страну к деиндустриализации.

Ранее «Новатэк» резко снизил цены на газ ради китайского рынка.

