Эксперт оценил убытки ЕС из-за отказа от российских энергоносителей

Страны Европы на фоне санкций закупают энергоносители намного дороже, чем в России. Об этом РИА Новости рассказал глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.

По его словам, импортируемые европейскими странами энергоносители «стоят в три раза дороже, чем в России».

Накануне генеральный директор национальной нефтегазовой компании Qatar Energy Саад бен Шарида аль-Кааби оценил решение Евросоюза полностью отказаться от поставок российского газа к 2027 году. Он считает, что будет это будет «очень пагубно» для Европы.

3 декабря стало известно, что Совет и Парламент Европейского союза приняли предварительное соглашение по регламенту поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Постановлением вводится поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из РФ с полным запретом, который должен вступить в силу с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно.

Ранее Норвегия на фоне санкций против России заработала €55 млрд за счет поставок газа в ЕС.