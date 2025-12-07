На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РСТ оценили влияние конфликта Таиланда и Камбоджи на российских туристов

РСТ: конфликт на границе Таиланда и Камбоджи не повлияет на туристов из РФ
true
true
true
close
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Напряженность на границе Таиланда и Камбоджи не повлияет на безопасность российских туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского союза туриндустрии (РСТ).

«На текущий момент ситуация, связанная с напряженностью на границе Таиланда и Камбоджи, не оказывает существенного влияния на безопасность российских туристов», — говорится в сообщении.

Специалисты прокомментировали ситуацию в приграничных провинциях Сурин, Сисакет, Бурирам и Убон-Ратчатхани. По их словам, территории не относятся к зонам массового туризма и располагаются на значительном удалении от ключевых курортов, включая Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи и Краби.

В приграничных районах к текущему моменту нет организованных групп туристов из России, а поток индивидуальных туристов минимален. В РСТ добавили, что обстановка в местах сосредоточения основного туристического потока остается стабильной, инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений для туристов нет.

В ноябре агентство Reuters сообщило, что на границе Таиланда и Камбоджи произошло новое обострение конфликта. По данным журналистов, соседи обвинили друг друга в открытии огня вдоль спорного участка границы. В результате как минимум один человек не выжил.

Предыдущие столкновения на границе произошли в июле. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее разведка Камбоджи заявила, что Таиланд хочет сбросить бомбу на премьера.

Конфликт Таиланда и Камбоджи
